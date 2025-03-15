تنقيب عن الآثار..محافظ الإسكندرية يتخذ إجراءات عاجلة بشأن منزل كرموز

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدد من بلاغات واستغاثات سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز تفيد وجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم ١ حارة النصر بنطاق حى غرب بهدف التنقيب عن الآثار بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله فى هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له من شأنها أن تؤدى إلى انهيار العقار.



وعلي الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رئيس حى غرب والإدارة الهندسية التابعة له بالانتقال الفوري لمعاينة موقع البلاغ وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

وفى هذا الإطار إنتقلت رئيس حي غرب بحضور قوات شرطة قسم مينا البصل لموقع البلاغ و تبين وجود أعمال حفر بالعقار الكائن ١ حارة النصر المكون من ارضي وثلاثة أدوار علوية وبالمعاينة تبين وجود كسر في حائط العقار يؤدي الي العقار المجاور رقم ٢ حارة المجره وبه حفرة عميقة نتج عنها تضرر العقار رقم ٣ حارة الانتصار من التوفيقية.

ومن جانبها، أوضحت رئيس حى غرب، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بعمق كبير أثر ذلك على العقار المجاور وجاري عرض الثلاثة عقارات المجاورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني .

وأشارت رئيس حى غرب إلى أنه تم إيقاف الأعمال فى حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور مأمور قسم مينا البصل ورئيس المباحث وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.