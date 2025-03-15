عمر مرموش رجل مباراة مان سيتي ضد برايتون

فاز عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام برايتون في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

قدم مرموش أداءً مميزًا في المباراة بعد تسجيل هدف وتسببه في ضربة جزاء سجل بها مانشستر سيتي هدفًا آخر بقدم النرويجي إيرلينج هالاند، كما أنه صنع فرصتين لهدفين ومنح تمريرتين لفرصتين محققتين.

مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون

وتعادل مانشستر سيتي مع برايتون بهدفين لكل فريق في لقاء الفريقين في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي، الذي أقيم على ملعب «الاتحاد» معقل الفريق السماوي.