ننشر الصور الأولى لانقلاب نقل محملة بـ 50 طن ردة بصحراوي سوهاج |شاهد

حصل "صدى البلد" على صورًا توثق لحظة انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50 طنًا من الردة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، بالقرب من الكيلو 80، في حادث مروري لم يسفر عن إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة، التي يقودها المدعو مؤمن ر. أ، 34 عامًا، ويقيم بالمخبز الآلي، وبرفقته السائق البديل محمد ح. ع، 22 عامًا، المقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك أثناء سيرها محملة بشحنة من الردة تُقدر بـ50 طنًا.

ووفقًا للتحريات الأولية وشهادة السائقين، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق الرئيسي، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على تلفيات بالمركبة وتناثر الحمولة على الطريق.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المركبات، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين نقل الحمولة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.