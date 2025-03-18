إسماعيل ياسين أسوأ ممثل.. وفيلم المومياء فاشل.. آراء صادمة لعمرو سلامة

حل المخرج عمرو سلامة ضيفا على برنامج ضيف علي برنامج ليك لوك، والذي يقوم بتقديمه عمر متولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة صرح عمرو سلامة بالعديد من التصريحات التي اثارت جدلًا واسعًا، فقال انه يلوم نفسه حاليا على أنه كان يحب إسماعيل ياسين، وهو في مرحلة الطفولة، مشيرا إلى أن فؤاد المهندس أفضل منه بمراحل.

كما ذكر عمرو سلامة، صلاح أبو سيف، بأن مؤسس المدرسة الواقعية بالسينما المصرية مخرج مبالغ فيه، وفيلم المومياء، الذي نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، والذي يعد من أفضل 100 فيلم مصري، هو الآخر فيلم مبالغ فيه .

وكان آخر اعمال عمرو سلامة هو برنامج كاسينج ، وتبعه مسلسل “ ساعته وتاريخه ” .

https://youtube.com/shorts/no1Y6lsvQSo?si=6YmtK66DFlDzE64H