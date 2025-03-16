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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فوزي: تجاوزنا التحديات بفضل الإرادة السياسية والتحالف بين القوى السياسية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
عبد الرحمن سرحان

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حفل إفطار مستقبل وطن فرصة لتجديد العهد من أجل مستقبل أفضل بما يعكس روح الإخاء والتعاون بين الشعب المصري مؤكدا أهمية العمل الجماعي.

وذكر "فوزي" أنه في هذه الأيام، نتذكر قيم العطاء والتسامح، ويجب أن نفحر جميعا بإنجازاتنا ونواجه موحدين تحدياتنا، مشيرا إلى أننا مررنا بظروف صعبة لكن بفضل الإرادة القوية والعزم الأكيد  للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والتحالف المثمر بين مختلف القوى السياسية  استطعنا تحقيق خطوات كبيرة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن أحد أعمدة العمل السياسي في مصر، وأثبت أعضاء الحزب من خلال جهودهم وإصراراهم أنهم مدافعون حقيقيون عن مصلحة الوطن ويسعون دوما لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وبناء مدتمع أكثر تفاعلا ووعيا.

ونوه بأن الحب يمثل نموذجا حقيقيا للتعامل والتضامن ويجسد قيم العمل الجماعي والتفاني من أجل المصلحة العامة، ولقد ششهدت البلاد العديد من التحديات التي وقف فيها الحزب وقفة جادة، وبفضل الإصرار والعمل الجماعي استطعنا التغلب عليها وتحقيق الإنجازات.

واختتم: "دعونا نعمل على تعزيز ثقافة الحوار وبناء جسور الثقة بين جميع الأطراف لنتمكن في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن العمل الذي نقوم به اليوم هو استثمار للمستقبل وعلينا جنميعا

محمود فوزي المستشار محمود فوزي مستقبل وطن الشعب المصري حزب مستقبل وطن

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