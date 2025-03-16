سوزوكي سياز موديل 2024 كسر زيرو .. بهذا السعر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجيهزات الفنية والتقنية، أو بلد المنشأ، بالإضافة إلى التصميم الخارجي بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

وتعد السيارة سوزوكي سياز واحدة من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، باختلاف أجيالها، واكتسبت السيارة شهرة كبيرة نسبة إلى المساحة الداخلية الرحبة التي تتسع إلى 5 أفراد، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية.

سوزوكي سياز

وظهرت السيارة سوزوكي سياز موديل 2024 في سوق السيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو"، بسعر يبلغ 820 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة لا تتجاوز 4000 كيلومتر، إلى جانب تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وللفئة عالية التجهيزات.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الفني الشامل، والذي يتضمن سلامة الهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

سوزوكي سياز

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2024

تستمد السيارة سوزوكي سياز أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 104 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

تجهيزات السيارة سوزوكي سياز 2024

زودت السيارة سوزوكي سياز بتجهيزات متنوعة منها، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية، حساسات ركن.

سوزوكي سياز

تضم السيارة سوزوكي سياز كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام مانع السرقة إيموبليزر، مثبت للسرعة، إنذار.