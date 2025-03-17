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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحص طبي لثنائي الأهلي قبل مباراة كأس عاصمة مصر

علي معلول
علي معلول
رباب الهواري

يخضع ثنائي النادي الأهلي، علي معلول وطاهر محمد طاهر، لفحص طبي خلال مران الفريق الأحمر اليوم، لتقييم حالتهما الصحية وتحديد مدى جاهزيتهما للعودة إلى التدريبات الجماعية أو مواصلة البرامج التأهيلية. 

ويأتي هذا الإجراء بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات التي تعرضا لها.

وكان معلول قد أصيب بتمزق في وتر أكيليس، قبل أن يتعرض لاحقًا لشد في العضلة الخلفية بعد عودته التدريجية، بينما عانى طاهر من إصابة في العضلة الأمامية أعلى الركبة، أعقبها شد في العضلة الخلفية، مما أدى إلى تأخر عودته إلى الملاعب.

ويحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة اللاعبين بدقة، لضمان تعافيهما الكامل قبل الدفع بهما في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة للفريق.

ويستعد الأهلي حاليًا للمشاركة في منافسات كأس عاصمة مصر، قبل خوض مواجهتي الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق لمواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي.

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