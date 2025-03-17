تفاصيل أول مران لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .



بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن .

تواجد في مران اليوم كلاً من محمد عواد و عبد العزيز البلعوطي و خالد صبحي و حسام عبد المجيد و حمدي فتحي و أحمد عيد ونبيل دونجا و محمد شحاته و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و احمد سيد زيزو و محمود صابر و أسامه فيصل .

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة و النصف علي أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا .