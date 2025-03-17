قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 17 مارس 2025
الجيش اللبناني: منطقة الهرمل تعرضت لقصف من الأراضي السورية وقواتنا ردت
قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية
أخطر مما تتصور.. أضرار لا تعرفها عن النودلز
حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025
إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب
ماتتعبش نفسك.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل بطرق سهلة وسريعة
الجيش السوري يقصف تجمعات حزب الله في القلمون بالمدفعية الثقيلة
أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 17-3-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 17 مارس 2025
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين 17 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل أول مران لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

حسام حسن مدرب منتخب مصر
حسام حسن مدرب منتخب مصر
عمرو الحلواني

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري  في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .


بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن .

تواجد في مران اليوم كلاً من محمد عواد و عبد العزيز البلعوطي و خالد صبحي و حسام عبد المجيد و حمدي فتحي و أحمد عيد ونبيل دونجا و محمد شحاته و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و احمد سيد زيزو و محمود صابر  و أسامه فيصل .

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة  و النصف علي أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا .

منتخب مصر حسام حسن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

بالصور

احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه

أكذوبة قدرات سيارة تسلا سايبرتراك.. عرضت سائقها للموت غرقًا

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

قلبك يدفع الثمن.. طبيب يفجر مفاجأة عن تجاهل غسل الأسنان قبل النوم

التنظيف الاسنان
التنظيف الاسنان
التنظيف الاسنان

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد