موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس .. ينتظر الموظفون موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد قرار الحكومة بتبكيرها، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2025، وذلك تسهيلًا على المواطنين والموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فسيجري صرف مرتبات شهر مارس بعد يام قليلة، و تبدأ من يوم 23 مارس بدلا من يوم 24 كالمعتاد.

وحددت المالية 5 أيام لـ صرف مرتبات شهر مارس 2025، وحددت أيضاً 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.

أكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

وأتاحت المالية العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر مارس 2025 من خلالها، وهي:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

البريد المصري.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وبحسب الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة ووافق عليها رئيس الجمهورية، فإنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور لـ 7000 جنيه .

زيادة المرتبات 2025

تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وبحسب قرارات الحكومة التي أعلنت عنها قبل بدء شهر رمضان، فمن المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل 2025.

جدول زيادة الأجور

وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة

ومن أهم بنود الحزمة الإجتماعية الجديدة هي قرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% والذي أعلن عنه أحمد كجوك وزير المالية .

وقررت الحكومة موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة بدءًا من شهر أبريل 2025، أي بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2025.