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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

هينهي مسيرته في الأهلي.. أشرف بن شرقي يحكي قصته مع الأحمر

بن شرقي
بن شرقي
كريم ناصر

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، مفاجأة بشأن نجم الأهلي أشرف بن شرقي قبل أن يمضي لـ الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.https://youtube.com/shorts/m4ZzOSmWkwQ

وكتب مجدي عبد الغني: "أشرف بن شرقيقال أتمنى زيزو يجي الأهلي.. وأنا سبت فلوس عشان ألعب بقميص الأحمر".

ووقع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي ومنتخب المغرب، ضحية برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

وسخر رامز جلال من شعر أشرف بن شرقي قائلا: "إيه التسريحة دي.. دي تسريحة تان تان شعره بيلمع أوي باين عليه داهنه زبدة".

https://youtube.com/shorts/m4ZzOSmWkwQ

بن شرقي اشرف بن شرقي النادي الاهلي الاهلي المارد الاحمر

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