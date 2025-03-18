هدي الأتربي تنفعل وتغادر أستديو برنامج بروود كاست لهذا السبب .. فيديو

كشفت الفنانة هدي الأتربي عن أخر أعمالها الفنية، قائلة “أنا أخر أعمالى الفنية مسلسل العتاولة .. معملتش أي حاجة تاني غيره”.

وأضافت “الأتربي” خلال لقائها التليفزيوني في برنامج “بروود كاست” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أنها تحب التركيز في اختيار المسلسلات أو الأفلام، معلقة “توتو علي كبوتو دا في البرامج والإعلانات بحب أنحت فيهم .. ولو أنا مش ناجحة ومشهورة مكنتش دفعتلي فلوس عشان أصور معاك”.

وأنفعلت هدي الأتربي علي حسن عسيري بعد عمل ملقب وتم وقوعها من الكنبة أثناء الحديث معه لتغادر بعدها الاستديو.