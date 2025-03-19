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اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول في تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول في تركيا

أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، بأن السلطات اعتقلت حاكم بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى أكثر من مائة شخص آخر.

اعتقال أكرم إمام أوغلو

وقال عضو حزب الشعب الجمهوري التركي جوكهان جونايدن، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تم اعتقاله، وأضاف: "حتى الآن، وصلت 20 مركبة مليئة برجال إنفاذ القانون إلى مقر إقامة أكرم إمام أوغلو"، بحسب ما أورده موقع "تي 24" التركي.

وأكد مراد أونغون، مستشار رئيس بلدية اسطنبول اعتقال إمام أوغلو قائلاً: "أنا معتقل يظنون أنهم بإسكاتنا سيمنعوننا من الدفاع عن أكرم إمام أوغلو ودعمه أناشد مواطنينا الذين لديهم حسابات على جميع منصات التواصل الاجتماعي: من الآن فصاعدًا، أكرم إمام أوغلو مؤتمن على الأمة التركية احموه، واعتنوا به، وادعموه! لن يستطيعوا هزيمة الأمة، كل شيء سيكون على ما يرام".

وأعلن الصحفي فاتح ألتايلي أن مدير حملة إمام أوغلو، نجاتي أوزكان، تم اعتقاله أيضًا، وقال: "تم اقتحام مكاتبهم ويجري تفتيشها".

وأفادت جريدة الصباح التركية؛ إن العملية التي نفذت ضد 105 أشخاص، بينهم صحفيون ورجال أعمال، كانت مرتبطة بمناقصات شركة ميديا ​​آ.ش. 

تركيا اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو

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