روبوتات للطلاء.. النصر للسيارات تطلق أعمال تركيب مصنع الدهان الجديد

أعلنت شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن بدء الأعمال الإنشائية لتركيب خط الدهان الجديد بمصنعها.

يأتي هذا المشروع كخطوة محورية في إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وتعزيز قدراتها الإنتاجية بعد توقف دام نحو 15 عامًا.

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وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد شديد، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات، قائلًا:

"يمثل هذا المشروع نقطة تحول في مسيرة الشركة نحو استعادة مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لصناعة السيارات في مصر. إننا لا نعيد تشغيل مصنع فحسب، بل نؤسس لمنظومة تصنيع متكاملة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا."

وأضاف:

"خط الدهان الجديد سيعتمد على أحدث تقنيات الطلاء الصناعي، بما في ذلك روبوتات الطلاء الذاتي، مما يرفع من جودة المنتج النهائي، ويقلل من استهلاك المواد الخام، ويضمن مستوى ثابتًا من الأداء والإنتاجية. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التطور نقلة نوعية في صناعة السيارات المحلية، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد.".

كما أكد أن المصنع الجديد يعكس رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير المعدات والتقنيات فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل وتدريب الكوادر المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.