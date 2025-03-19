بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، تبكير صرف معاشات شهر أبريل المقبل على أن يبدأ الصرف يوم 25 مارس الجاري، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبيل أجازة عيد الفطر المبارك.



وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك خلال أيام العمل التي توافق 25 و26 و27 مارس، كما يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية بدءًا من 25 مارس وفي أيام العمل أو الإجازات"..



وأكد حرص الهيئة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستفيدين، وذلك في إطار مسيرتها التي بدأتها منذ 5 سنوات لتحديث وتطوير آلية العمل داخل منظومة المعاشات.

وهنأ رئيس الهيئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على بلدنا الحبيب مصر والعالم الإسلامي باليمن والخير والبركات.

