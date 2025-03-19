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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025
موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025 سؤال يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا في شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، لذا ازداد البحث على جوجل عن موعد صرف المعاش، وكذلك موعد تطبيق الزيادة الأخيرة وطريقة الاستعلام عنها بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاش أبريل 2025

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أفاد بأن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا سيستحق المواطنون أصحاب المعاشات معاشات أبريل خلال يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025
موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

أماكن صرف المعاشات

فيما يتعلق بالسؤال عن الأماكن المتوافر بها صرف معاشات أبريل 2025، وفقًا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية، تم توفير سبل عدة يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن هي كالآتي:

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاشات أبريل 2025

هناك خطوات عدة يجب اتباعها للاستعلام عن المعاش:

ادخل إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هــنــــا.

اختر أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

دوّن الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025
موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد زيادة المعاشات 2025

شملت الحزمة الاجتماعية الجديدة عددًا من الإجراءات المالية، التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وأبرزها ما يأتي:

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًّا.

زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من يوليو 2025.

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