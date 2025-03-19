قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على مدار 15 عاما.. مواقف دولية حاسمة لشيخ الأزهر في مواجهة الظلم ونشر السلام
فتاة: دعيت على أمي في ساعة غضب؟ علي جمعة ينصحها بأمرين للتوبة
مفتي الجمهورية: لا استقامة للأخلاق بدون عقيدة.. والدين سندها الحقيقي
مفاجأة مدوية.. رونالدو قد يشارك مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية
عبدالمحسن سلامة: إنشاء مستشفى للصحفيين وتطوير الخدمات النقابية وتعزيز التدريب
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات
دعاء العشر الأواخر من رمضان.. أذكار وأدعية مأثورة عن النبي
الصليب الأحمر: سكان غزة يحتاجون بشدة لهدنة ومساعدات إنسانية منقذة للحياة
أسعار العملات العربية في مصر ختام اليوم
بدون إصابات.. انهيار عقار من طابقين في الشرابية بالقاهرة
مفاجأة لأصحاب معاش تكافل وكرامة بعد العيد
تحرك جديد من الأهلي تجاه شكواه في الأولمبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غرق صياد أثناء قيامه بالصيد بقاربه في مياه النيل بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض صياد للغرق أثناء الصيد فى مياه نهر النيل بمحافظة أسوان ، بينما نجا شخص آخر كان معه على نفس القارب ، ويواصل رجال الإنقاذ والمسطحات المائية محاولات البحث عن صياد.  

فيما كانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق قارب صيد  فى مياه النيل أمام قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو.  

غرق قارب صيد

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لمتابعة الواقعة، وتبين نجاة صياد من الغرق وجاري البحث عن آخر، وكانا على متن القارب للصيد وتعرضا لأمواج باخرة نيلية كانت تعبر بجوارهما مما أدى إلى انقلاب القارب وتعرض الصيادان للغرق. 

فيما قامت مديرية الطب البيطري بأسوان بإعدام أسماك مملحة تم ضبطها في أحد المحلات والمتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

وخرجت لجنة مكونة من الدكتور صلاح إسماعيل الطبيب المختص وممثل عن مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور جمعة مكي مدير المديرية، ومفتش الأغذية محمود عبد السلام المسؤول المختص بمديرية الشؤون الصحية، وأحمد عبد القادر ممثل عن جهاز حماية المستهلك. 

ونفذت اللجنة إعدام المضبوطات التي تزن 250 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم الإعدام والتخلص منها بسكب الفينيك على المضبوطات وحرقها بالمنطقة الجبلية بالمدفن المحكوم بطريق العلاقي. 

فيما لقى عامل مصرعه نتيحة تعرضه لدهس تحت أسفل عجلات القطار فى أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية. 

 وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهس أسفل عجلات القطار في أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وكانت الأجهزة المعنية فى أسوان تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان بالقرب من محطة قطارات كوم أمبو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بمناسبة عيد الأم |قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس يطبق اليوم وغدا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض

بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

وزير المالية

وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل

وزير التربية والتعليم

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

أرشيفية

أخبار سارة لأصحاب بطاقات التموين.. هذا موعد صرف منحة 125 جنيها للفرد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات

ترشيحاتنا

البسبوسة

زي المحلات .. طريقة عمل البسبوسة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك بسبب تناول الأندومي.. استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

شهية ولذيذة.. طريقة عمل مهلبية قمر الدين بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

بالصور

شرائح الستيك مع البطاطس بتتبيلة مذهلة.. في 10 دقائق

شرائح الستيك مع البطاطس بتتبيلة مذهلة..فى 10 دقائق
شرائح الستيك مع البطاطس بتتبيلة مذهلة..فى 10 دقائق
شرائح الستيك مع البطاطس بتتبيلة مذهلة..فى 10 دقائق

خشب الصندل عطر رائع وسر لجمال شعرك

خشب الصندل
خشب الصندل
خشب الصندل

النتيجة من أول أسبوع.. حيل سهلة للتخلص من الكرش ودهون البطن

دهون البطن
دهون البطن
دهون البطن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة في السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة فى السحور؟

فيديو

حسام وشيرين

حرب شيرين وحسام.. فلوس وضياع واتهامات بالجملة

الفريق أول عبد المجيد صقر - وزير الدفاع

وزير الدفاع يطالب القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد