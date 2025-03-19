غرق صياد أثناء قيامه بالصيد بقاربه في مياه النيل بأسوان

تعرض صياد للغرق أثناء الصيد فى مياه نهر النيل بمحافظة أسوان ، بينما نجا شخص آخر كان معه على نفس القارب ، ويواصل رجال الإنقاذ والمسطحات المائية محاولات البحث عن صياد.

فيما كانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق قارب صيد فى مياه النيل أمام قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو.

غرق قارب صيد

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لمتابعة الواقعة، وتبين نجاة صياد من الغرق وجاري البحث عن آخر، وكانا على متن القارب للصيد وتعرضا لأمواج باخرة نيلية كانت تعبر بجوارهما مما أدى إلى انقلاب القارب وتعرض الصيادان للغرق.

فيما قامت مديرية الطب البيطري بأسوان بإعدام أسماك مملحة تم ضبطها في أحد المحلات والمتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وخرجت لجنة مكونة من الدكتور صلاح إسماعيل الطبيب المختص وممثل عن مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور جمعة مكي مدير المديرية، ومفتش الأغذية محمود عبد السلام المسؤول المختص بمديرية الشؤون الصحية، وأحمد عبد القادر ممثل عن جهاز حماية المستهلك.

ونفذت اللجنة إعدام المضبوطات التي تزن 250 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم الإعدام والتخلص منها بسكب الفينيك على المضبوطات وحرقها بالمنطقة الجبلية بالمدفن المحكوم بطريق العلاقي.

فيما لقى عامل مصرعه نتيحة تعرضه لدهس تحت أسفل عجلات القطار فى أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهس أسفل عجلات القطار في أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وكانت الأجهزة المعنية فى أسوان تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان بالقرب من محطة قطارات كوم أمبو.