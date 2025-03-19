الصليب الأحمر: سكان غزة يحتاجون بشدة لهدنة ومساعدات إنسانية منقذة للحياة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرة إلى أن السكان في المنطقة يحتاجون بشكل عاجل إلى هدنة إنسانية للسماح بتوصيل المساعدات الأساسية لهم.

وقالت اللجنة إن الوضع في غزة يتفاقم بشكل يومي، مع ارتفاع عدد الضحايا وتدمير المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأكدت اللجنة على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل سريع وفعّال، بما في ذلك الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمياه النظيفة، والغذاء.

كما شددت على أهمية حماية المدنيين وضمان عدم استهداف المنشآت الطبية والتعليمية.

في ذات السياق، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.