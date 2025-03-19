تنمية الأسرة المصرية.. ختام البرنامج التدريبي لقومي المرأة بالإسكندرية

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تحت عنوان "تنمية الأسرة المصرية"، وذلك ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع.

وصرحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي بأن البرنامج التدريبي يهدف الى توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال، وبث القيم والمبادئ الأساسية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عددا من المحاور حول اهمية القيم والمبادئ ودورها في بناء شخصية الطفل، واستراتيجيات التربية الإيجابية، والتواصل الفعّال مع الأطفال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية بطرق بنّاءة ،علاوة على أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعزيز الفهم والتطبيق العملي للمحتوى المقدم.