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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة بيع بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل كاملة| إنفوجراف

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تقرير صدى البلد

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يثار حول بيع بنك القاهرة بمليار دولار، وأكد أنه غير صحيح، وما يتم حاليًا هو فحص للبنك لتحديد قيمته وتحديد النسبة التي سيتم طرحها.

حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

وحول بيع بنك القاهرة .. نفى الدكتور مصطفى مدبولي ما تم تداوله حول بيع بنك القاهرة بمليار جنيه، مشيرا الى أن ما يتم حاليا هو فحص بنك القاهرة لمعرفة قيمة بنك القاهرة الان لطرحه في البورصة او مستثمرين وعندما يتم تقسمه سيتم طرحه .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.


أبرز رسائل رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:


 

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم الإعلان عن قرارات تنفيذية للجان الاستشارية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مهما للاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار مدبولي إلى أن هناك مبادرة لطرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومنخفض الدخل طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

رئيس الوزراء بنك القاهرة مدبولي فحص رسائل رئيس مجلس الوزراء

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