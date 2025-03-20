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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جداول رسمية.. السكة الحديد تكشف مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 25 /3 /2025 وحتى 11 /4 /2025 ، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتي :


- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10 طبقاً للجدول المرفق . 

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور )  القاهرة / أسوان  يومياً   خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50  ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقا للجدول المرفق  .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور )  أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 طبقا للجدول. 

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان يومياً  خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يومياً  خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35، ويصل أسوان الساعة 12:30  طبقا للجدول المرفق   .

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP )  الإسكندرية / أسوان  يوم 27 / 3 / 2025 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 15:20   ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP )  أسوان / الاسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25.

عيد الفطر المبارك الهيئة القومية لسكك حديد مصر تالجو

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