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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع أمريكية جنوبي صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسلحة من طراز "إم كيو-9" أثناء تحليقها فوق محافظة ذمار، الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء، في تطور جديد يعكس التصعيد العسكري بين الطرفين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصدر عسكري يمني قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للحوثيين أطلقت صاروخًا أرض/جو استهدف الطائرة الاستطلاعية المسلحة أثناء تحليقها في سماء مدينة معبَّر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار، ما أدى إلى إسقاطها واشتعال النيران في موقع سقوطها.

وأكد المصدر أن هذه الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال أيام، حيث سبق أن أعلنت الجماعة، في 4 مارس الجاري، عن إسقاط طائرة مسيرة مماثلة أثناء تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها خلال العام الحالي وصل إلى 16 طائرة.

التصعيد الحوثي والضربات الأمريكية

يأتي هذا التطور غداة إعلان الحوثيين إصابة 7 نساء وطفلين، نتيجة قصف جوي أمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي الجراف بمديرية الثورة شمال صنعاء، ما أثار موجة غضب في صفوف الجماعة، التي توعدت بتصعيد عملياتها ضد المصالح الأمريكية.

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون أمس الأربعاء أنهم استهدفوا بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" إلى جانب عدة قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر، وذلك ردًا على محاولات واشنطن شن هجمات ضد مواقعهم، مؤكدين أن هذا الاستهداف هو الرابع من نوعه خلال 72 ساعة.

توسيع حظر السفن الأمريكية والإسرائيلية

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، ليشمل السفن الأمريكية أيضًا، وذلك ردًا على الغارات الجوية المكثفة التي شنتها واشنطن على صنعاء و7 محافظات أخرى، ما أدى إلى مقتل 53 شخصًا بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة اليمنية.

حظر السفن الإسرائيلية يدخل حيز التنفيذ

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت الجماعة يوم الإثنين الماضي استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة 4 أيام التي حددتها لإسرائيل لسماحها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مما ينذر بمزيد من التوترات في الممرات البحرية الدولية.

أمريكا اليمن الحوثي الحوثيون جماعة الحوثي

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