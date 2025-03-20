التحقيق مع شاب ادعى سرقة سيارة استأجرها هربا من دفع إيجارها

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في ادعاء شاب سرقة سيارة استأجرها لعجزه عن سداد إيجارها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وباشرت التحقيق مع المتهم.

ولجأ شاب بمدينة الصف إلى حيلة للهروب من مطالبته بمبلغ مالي قيمة ايجار سيارة يعمل عليها حيث ادعى سرقة السيارة، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا عدم صحة الواقعة، وإخفاءه السيارة لعجزه عن سداد تكاليف إيجارها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم صحة الواقعة، وتبين أن الشاب استأجر سيارة للعمل عليها، ولعجزه عن سداد قيمة الإيجار ادعى سرقة السيارة، وتم ضبط الشاب والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.