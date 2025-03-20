جيش الاحتلال: مقـ.تل أكثر من 800 جندي وإصابة نحو 6000 منذ بداية الحرب

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل أكثر من 800 جندي وإصابة نحو 6000 منذ بداية الحرب.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة “فرانس برس”: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة عن "سقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".

وتبادل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، حيث بحثا سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلًا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتوافق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.