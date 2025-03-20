مسرح السلام يستقبل جمهور عيد الفطر بالعرض المسرحي "سجن النسا"

تستعد فرقة المسرح الحديث، لتقديم العرض "سجن النسا" للكاتبة فتحية العسال، على مسرح السلام التابع للبيت الفني للمسرح؛ اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



"سجن النسا" كوميديا غنائية استعراضية؛ إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان محسن منصور، وبطولة نخبة من نجوم المسرح هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، ايه ابو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليله مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوه، ايرينى مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبه سليمان، الحان محمد عزت، وإخراج يوسف مراد منير.