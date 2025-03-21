قبل العيد.. مشروبات تجميلية يومية لبشرة متوهجة وشعر صحي

نشرت طبيبة هندية علي صفحتها الشخصية على إنستجرام منشورا، عن روتين يومي لتعزيز جمالها من خلال تناول المشروبات، وهو عبارة عن قائمة مختارة بعناية من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية لتعزيز قوة الشعر ومرونة البشرة والصحة العامة. إذا كنتِ ترغبين في بشرة مشرقة وشعر جذاب، فتابعي روتينها اليومي في الترطيب!

تعزيز الصباح: الترطيب وإزالة السموم

ماء الحلبة – يساعد على الهضم والتوازن الهرموني وتقليل الالتهاب.

ماء الزبيب الأسود والزعفران

يعزز مستويات الحديد ويحسن الدورة الدموية ويضيف توهجًا طبيعيًا.

بعد الإفطار: مصدر قوي لمضادات الأكسدة.



عصير البنجر والجزر – غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تفتيح البشرة ومحاربة الجذور الحرة.

منتصف الصباح: ترطيب ومرونة الجلد



ماء جوز الهند

يرطب البشرة بشكل طبيعي ويجدد العناصر الغذائية ويدعم مرونة البشرة.



بعد الغداء (بعد ساعة): مشروب لترطيب البشرة

مشروب الكولاجين – يحافظ على نضارة البشرة وترطيبها ويدعم مرونتها من الداخل.

المشي بعد المساء: تقوية من الداخل

مشروب البروتين (مع الماء) – يعزز تعافي العضلات مع الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

المصدر hindstan