مواليد 1973.. جومانا مراد تكشف عن عمرها الحقيقي

كشفت الفنانة جومانا مراد عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها لا تخفي سنها ويمكنها تقديم أدوار في مراحل عمرية مختلفة.





وكشفت جومانا مراد في تصريحات تلفزيونية عن عمرها الحقيقي وهو ٥٢ عاما لأنها من مواليد عام 1973.

تصدرت الفنانة جومانا مراد تريند موقع التغريدات X، بعد ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2"، والذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.





وحازت جومانا مراد على إشادات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين، مطالبين بتواجدها في باقي أحداث المسلسل.





وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، العديد من المفاجآت في الحلقات الماضية، منها عودة عيسى الوزان الشخصية التي يجسدها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة "نصار" أحمد السقا"، وعودة شقيقه "خضر" طارق لطفي للتعاون مع الوزان من جديد.





قصة وأبطال مسلسل "العتاولة"

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويجسده طارق لطفي، و"نصار" ويجسده أحمد السقا، اللذان ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهما مع "عيسى الوزان" ويجسد دوره باسم سمرة، ويسعى لتوريطهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.