إنك تقطع عيشي بلطجة.. فريدة سيف النصر توجه رسالة لـ محمد سامي

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة دعم وتشجيع لـ المخرج محمد سامي بعد إعلان اعتزاله الإخراج التليفزيوني.

وعبر حسابها على فيسبوك، أشادت فريدة سيف النصر، بمسيرة محمد سامي الفنية، مشيرًة إلى نجاحاته المتتالية في الدراما المصرية في مسلسلاته الرمضانية إش إش وسيد الناس .

وقالت فريدة: "ارجع عن قرارك يا سامي.. بصوا أنا ماعرفش ايه اللي بيحصل لاني حقيقي مش مختلطه خااااالص.. تقدروا تقولوا شغلي بيجي من الله بلا حول لي وإتقنه كما أمرني واروح بيتنا والباقي علي الله.. ولذلك حقيقي ماليش في اي كواليس وشلل وقعدات عزومات مهرجانات خيانات وخد وهات وابوك السقا ماااات زي الببغاء ما بيقول.. ولذلك في ايه ياعم سامي هي خناقة مدرسه عالساندويتشات واتقمض واجري واغير مدرستي.. اللي بيحب شئ بيحارب علشانه في ايه..

لو اي غلط أنا متعرفوش يتغير يتصلح لكن مااخسرش فنان من نوع خاص الفنون جنون.. وللعلم".



وأضافت :"كل مانحب نتكلم نقول بلطجه نقدكم نفسه علشان بتملكوا ورقه وقلم وبرامج بلطجه علي اي مبدع.. انك تقطع عيشي بلطجة.. انك تعمل عليا مؤامرة بلطجة.. أن إنتاج يقولك كتير علي تلاته تعريفه بتاخدهم ويدي بمزاجه ضيوف عندك ملايين بلطجه.. لما يكون جمهورك قد الدنيا وتقعد في بيتكم بلطجه..لما يقولك توزيع يعني بيوزعوك انت لانك مسمع من المحيط للخليج..دوول قعادهم هو البلطجه وبمزاجهم مش زي الناس ماعايزه".

وتابعت: "خلليك محارب fighter..worior.مقاتل..ده شغلك موهبتك من الله أنا كده ومابسكتش عالحق.. بص احنا ماتفقناش خالص في جعفر لكن عديناها باحترام لبعض لفنك ولفني..مع المحترم الديبلوماسي رمضان..لكن مش بمزاجك تبعد ولا بمزاجي اسكت لا والله لانك فنان ..بكل حاجه سيئه أو حلوه هايقولوها عنك. كلنا خطائين..أنا والله ماعرفت في ايه..لكن البوست صعب.. توليفتك الذكيه من أعمال زمان والناس بتحب ايه دي مضايقه البعض.. انت بدءتها من ملك الترسو فريد وخناقاته ونجاحها واي حبكه دراميه موجوده في القديم وفي الحياه مشكلتك فاهم تجيب الناس ازاي وده بيقهر خدها مني أنا خبره".



وأكملت:"اللي يقول بقي عصبي كل المصريين عصبيين من الضغوط وعلي بعض من التعليقات الغل والحقد وكتير اتغيرنا..هايقولوا بيشجع المشاكل انزلوا اي حته كلهم مشاكل اتجننوا وللعلم الخناقات من زمان في كل افلام العالم ماخترعنهاش..من اول ما دخلوا بروس لي وفاندام..وكتييييير..ما خلصنا..أمي الله يرحمها كانت بتقول ..أن كرهتوهم ماتفتروش عليهم".

وأردفت: "مش بمزاجك تجري واجه نعرف غلطنا ونصلحه..وللعلم مسلسل اش اش تحفه.. ماجد المصري وادوارد وايهاب عملوا مشاهد عالميه.. طبعا مي تتحب مالهاش حل.. كلهم والله عالفرازه يعني بتعرف تحط مين فين.. وسيد الناس حلو اوووووي سيبك بقي من أعداء النجاح في عيوب أداء بقي صوت ماعرفش ايه عالي..هو المفروض في جو التوتر العائلي ده يتكلموا علي الهادي وضوء شمع ومزيكا بيانو ولا ايه..هو اي هبد..والممثلين تحفه ياللا بقي .هو في ايه بجد في ايه".

وختمت: "ولما حضرتك تمشي ده حل وكمان مي ذنبها ايه تسيبها ولا هاتاخدها ولا مالكم.. بصوا أنا فنانه بقلبي وكياني ومافيش حاجه اسمها خلليك في حالك وامشي جنب الحيطه..لاه أنا بره الحيطه والصندوق والحق حبيب الله.. من الآخر حد يقوللي أن ابني يغلط اطرده ولا انصحه واوجهه ..كل ده وانا مش فاهمه ليه قسما بالله..كل اللي هاقوله..سامي مش بمزاجك ومش هانتفرج عالموهوبين بيهربوا نسيبها لمين..مانقعد نقول واحد اتنين تلاته كذا.. الله اكبر .

