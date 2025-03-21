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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

170 مليار دولار .. من سيفوز بمعادن القمر| القصة الكاملة

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

يسارع العالم أجمع من أجل الوصول إلى القمر حيث يمكن الحصول على أرباح غير مسبوقة، خاصة أنه لا تقتصر الخطط على مجرد وضع قدم على سطحه، بل تشمل أيضا زيادة جهود الاستكشاف، ومحاولة الاستعمار، وتعدين الموارد، حيث يقدر المحللون أن قيمة القمر ككل قد تصل إلى نحو 170 مليار دولار .

يبدو أن العالم في بداية سباق فضائي نحو القمر، حيث تسارع الوكالات إلى أن تكون أول من يخطو على القمر، و تسعى الوكالات والشركات الخاصة إلى تحقيق أرباح غير مسبوقة.

سباق عالمي نحو القمر 

وذكر موقع كوارتز إن وكالات الفضاء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، إلى جانب مجموعة من الشركات الخاصة، مثل سبيس إكس وبلو أوريجين، تعمل على تكثيف سباق الفضاء للعصر الجديد، من خلال إنفاق المليارات على الجهود المبذولة للوصول إلى القمر مرة أخرى، ولكن هذه المرة ستكون الأمور مختلفة بعض الشيء.

مواد نادرة داخل القمر 

وتزخر بعض الكويكبات بالمواد الموجودة داخل تكوين القمر، والتي تشمل الجليد المائي - والذي سيكون مفيدا للسكن على القمر وإنتاج وقود الصواريخ - والمواد الأرضية النادرة، والتي تعد مكونا أساسيا لمعظم التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية أو السيارات، وفقًا لموقع Business Insider .

بالإضافة إلى ذلك، أشار العلماء إلى أن القمر يحتوي  على الهيليوم 3، وهو نظير غير مشع يمكن استخدامه في الانشطار النووي، وقد تم بيعه بحوالي 2500 دولار للتر، مما يجعله ثمينًا إذا تم العثور عليه بكميات كبيرة.

لكن ما أثار قلق العديد من العلماء هو أوجه التشابه الحالية بين القمر واستغلال الثروات، والتي أشار إليها عالم الفيزياء الفلكية الكبير مارتن إلفيس باعتبارها "حافزًا سيئًا" للشركات الخاصة بشكل خاص للوصول إلى هناك قبل وضع القواعد واللوائح المناسبة.

وقد يشكل هذا أيضًا تهديدًا كبيرًا لمزيد من الأبحاث في كل من القمر والكون على نطاق أوسع من منظور علمي، حيث تتعارض الجهود المدمرة بطبيعتها لأولئك الذين يبحثون عن مكاسب مالية بشكل مباشر مع مهام الاكتشاف.

وأشار إلفيس إلى أن استخراج المياه على وجه الخصوص قد يكون الأكثر تدميراً بين هذه الجهود، حيث من المرجح أن تتسبب الاهتزازات الناجمة عن هذه الإجراءات في حدوث اضطرابات لا يمكن إصلاحها.

انشاء حدائق محمية 

واقترح إنشاء حدائق محمية - مماثلة للحدائق الوطنية الموجودة على الأرض، على القمر لمنع التعدين في مناطق البحث الرئيسية، لكنه أشار إلى أن هناك فترة زمنية قصيرة فقط حيث يمكن مراعاة الاحتياجات العلمية قبل أن تتغلب الأموال على كل شيء آخر.

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