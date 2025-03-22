ألمانيا تحتجز ناقلة نفط روسية ضمن أسطول الظل

أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، احتجاز ناقلة نفط متقادمة تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وذلك بعد تعرضها لعطل منذ يناير الماضي، في خطوة اعتبرتها برلين جزءًا من جهودها لتطبيق العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ووفقًا لما نقلته مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية، فإن الجمارك الألمانية قامت بضبط السفينة "إيفنتين"، التي ترفع علم بنما، والتي كانت راسية منذ عدة أشهر قبالة جزيرة روغن في بحر البلطيق. وتبلغ قيمة النفط الخام المحمّل على متنها نحو 40 مليون يورو.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات الألمانية لا تزال تبحث عن طريقة آمنة لضخّ النفط الخام المخزن في الناقلة، كما أنها منعتها من الإبحار مجددًا، بينما لم يتم تأكيد مصادرة السفينة بشكل رسمي بعد، حيث قال مسؤولون إن "الإجراءات الجمركية لم تكتمل قانونيًا بعد".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن الإجراءات الجمركية لا تزال جارية، مؤكدًا أنه لا يمكن التعليق بشكل مفصل على القضية نظرًا "للوضع الأمني الحالي".

أما وزارة الخارجية الألمانية، فقد اتهمت روسيا باستخدام مثل هذه السفن لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تساعد موسكو في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، فإن السفينة "إيفنتين" كانت تحاول الإبحار من ميناء روسي، لكنها واجهت مشكلات ميكانيكية جعلتها غير قادرة على المناورة، ما أجبرها على التوقف قبالة السواحل الألمانية.

تعطيل شبكة النفط الروسية

ويأتي هذا التحرك الألماني ضمن حملة أوسع تقودها الدول الغربية ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل" الروسي، وهو شبكة من السفن التي يُعتقد أنها تُستخدم لنقل النفط الخام الروسي خارج القنوات الرسمية لتجنب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وتحاول الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضييق الخناق على تدفقات النفط الروسي، باعتباره أحد أهم مصادر تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا، حيث تم فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسية، إلى جانب سلسلة من العقوبات التي تستهدف ناقلات النفط التي تتجاوز القيود المفروضة.

وبينما لم تعلن برلين بعد عن مصير السفينة المحتجزة وحمولتها، إلا أن القضية تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات ضد الناقلات المرتبطة بروسيا، في إطار محاولات الغرب لعرقلة صادرات النفط الروسية وتعزيز الضغط الاقتصادي على الكرملين.