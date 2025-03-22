حسبة عمري وسيد الناس يتصدران موقع إكس

تمكن مسلسل “ حسبة عمري ” من بطولة الفنانة روجينا ، من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس ”.

فيما تلاه فى المركز الثاني ضمن الكلمات الأعلي بحثًا عبر موقع “ إكس ” مسلسل سيد الناس .

قصة مسلسل حسبة عمري



المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة ، من خلال شخصية هند التى تدخل فى مشاكل مع زوجها ، مما يدفعها الي المطالبة بحقها فى ثروة زوجها .

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

إما مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .