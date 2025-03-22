سامسونج Galaxy S25 Edge.. تسريب موعد الإطلاق وتفاصيل المواصفات الجديدة

تم تسريب المزيد من التفاصيل حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S25 Edge، حيث ظهر الهاتف على شهادة BIS الهندية في تسريب جديدقبل الإعلان الرسمي عنه.

موعد إطلاق Galaxy S25 Edge

أكد تقرير جديد الجدول الزمني موعد إطلاق الهاتف في الأسواق، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تعلن سامسونج عن Galaxy S25 Edge خلال الشهر المقبل، وهو ما يتماشي مع الإطلاق العالمي الذي كان متوقعا في أبريل.



أشارت أحد التقارير السابقة، إلى أن هاتف Galaxy S25 Galaxy S25، سيظهر في السوق العالمية خلال شهر أبريل 2025، الآن، ادعى تسريب جديد بأن سامسونج تخطط لإطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي في الهند خلال الشهر المقبل، لذلك قد يكون طرحه في السوق الآسيوي والعالمي في نفس التاريخ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تسريب معلومات حول ألوان Galaxy S25 Edge وسعته التخزينية وأسعار النسخ الأوروبية.

من المتوقع أن يصل الجهاز بثلاثة خيارات ألوان هي: الفضي والأسود والتياتينوم، بالإضافة إلى خيارات تخزين تتضمن سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

ومن المحتمل أن يقترن كلا المتغيرات بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

ونظرا لأنه نموذج رئيسي من سلسلة Galaxy S25 الرائدة من سامسونج، فمن المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy S25 Edge بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 المخصص لهذه السلسلة.

من المتوقع أن يتميز Galaxy S25 Edge، بشاشة من نوع AMOLED ديناميكية بحجم 6.6 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ولكن أحد أبرز جوانب هذا الهاتف الذكي هو تصميمه فائق النحافة الذي يبلغ سمكه 5.84 ملم ويزن 162 جراما فقط.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بالهاتف حزمة بطارية تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع سلكي 25 وات، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وزودت سامسونج Galaxy S25 Edge بكاميرات خلفية مزدوجة تأتي بدقة 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل.