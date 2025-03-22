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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل الكوكيز بالخطوات

كوكيز
كوكيز
نهى هجرس

أيام قليلة تفصلنا عن الأحتفال بعيد الفطر المبارك، ويفضل العديد من الأشخاص تحضير الكحك والبسكوت والكوكيز وجميع الحلويات في المنزل  بطرق مختلفة ومميزة.

وإليكم طريقة عمل الكوكيز بالخطوات .

مقادير الكوكيز 

2 كوب دقيق للخبز
2 كوب حبيبات الشوكولاتة
1 كوب زبدة
3/4 كوب سكر
2 بيضة بدرجه حرارة الغرفة 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة صغيره فانيليا
ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكوكيز
 

1. سخني الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

2. اخفقي الزبدة والسكر، ثم ضعي الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. أخلطي الدقيق فى وعاء آخر، ثم ضيفي البيكينج صودا والملح معاً ثم ضعيهم فوق مزيج البيض.

4. ضعي حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.

5.  قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة


 

كوكيز مكونات الكوكيز طريقة عمل الكوكيز مقادير الكوكيز

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