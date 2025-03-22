إعلام النواب: مراجعة الأعمال الدرامية مهم للارتقاء بالمحتوى

استنكرت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، المحتوى الدرامي الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، مؤكدة أن بعض الأعمال لم ترقَ لمستوى المشاهد المصري؛ بسبب ما تضمنته من مشاهد عنف وبلطجة.

وأشادت رشاد، في تصريحات لها اليوم، بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مراجعة ما يتم تقديمه في الفن والإعلام، مشيرة إلى أن الإعلام يعد صناعة مؤثرة تسهم في بناء المجتمع، ويجب أن يكون هدفها تقديم أعمال هادفة تدعم الأسرة المصرية، وتعزز وعيها بما يتماشى مع الأحداث والمتغيرات التي تشهدها البلاد.

وأعربت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن تأييدها الكامل للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية.

تطوير المنظومة الإعلامية والدرامية

أوضحت النائبة هند رشاد، أن هذه الخطوة تعد محورية لتطوير المنظومة الإعلامية والدرامية، بما يتوافق مع جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكدت أن الإعلام والدراما يجب أن يؤديا دورا رئيسيا في إبراز إنجازات الدولة، وعكس تطورات المجتمع المصري، مشددة على ضرورة أن يسهم الإعلام في تسليط الضوء على قصص النجاح والتقدم، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تعرقل مسيرة التنمية.

تعزيز الوعي العام

أضافت النائبة هند رشاد، أن الإعلام لا بد أن يكون قادرا على إيصال رسالته إلى جميع فئات المجتمع بفعالية، مما يسهم في تعزيز الوعي العام والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.

وشددت على أهمية دعم الإنتاج الدرامي الهادف، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدة أن الدراما تلعب دورا مهما في ترسيخ الهوية الوطنية، وغرس القيم المصرية الأصيلة.