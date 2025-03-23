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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معارض مبادرة «عيدك عيدنا» لتوفر مستلزمات العيد بأسعار تنافسية بالإسماعيلية.. صور

الافتتاح
الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، معرض "مبادرة عيدك عيدنا" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لتوفير مستلزمات العيد من كحك وحلوى وملابس بأسعار مخفضة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية ومفتي الجمهورية على تفقد كافة أروقة المعرض، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة داخله، والتخفيضات المقدمة للمواطنين لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.

وأشاد "أكرم" بمستوى المنتجات المتوفرة داخل المعرض وتنوعها، موجهًا الدعوة لمواطني محافظة الإسماعيلية لزيارة المعرض وشراء احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لتجار الإسماعيلية المشاركين بالمعرض، مشيدًا بدورهم الوطني، ومشيدًا بمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية في إقامة المعرض والإشراف عليه، بالتعاون مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المعرض.

مؤكدًا على تشجيع كافة المبادرات الجديدة، التي من شأنها توفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية والأساسية، بأسعارٍ تنافسية تقل عن مثيلتها في الأسواق التقليدية، مثل أسواق اليوم الواحد ومبادرة عيدك عيدنا التي انطلقت اليوم.

من جانبها، قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إن "مبادرة عيدك عيدنا" توفر مستلزمات العيد من كحك وحلوى وملابس بأسعار تنافسية، وتقام لأول مرة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ومن الجدير ذكره، أن المعرض مقام بالملاعب المفتوحة بجوار مسجد بدر بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد، بمشاركة ٢٠ عارض لبيع مستلزمات العيد من كحك وحلوى وملابس، وبمشاركة مبادرة أيادي مصر ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية الإسماعيلية الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

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