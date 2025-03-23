الشكوك تزداد حول موعد إصدار تحديث Android 15 لهاتف Samsung Galaxy

أعلنت شركة سامسونج عن استعدادها لإطلاق تحديث One UI 7، وهو الإصدار الأحدث لواجهتها المخصصة المبنية على نظام التشغيل Android 15.

يأتي هذا التحديث مع تحسينات كبيرة تشمل تصميمًا محسّنًا، أدوات جديدة، ومجموعة من الميزات التي تستهدف تحسين تجربة المستخدم.

سيكون التحديث متاحًا لعدد كبير من هواتف Galaxy، بما في ذلك سلسلة S24، وS23، وS22.

ومع ذلك، أصبح موعد الإطلاق الرسمي في الولايات المتحدة موضع غموض.

ما الجديد في One UI 7؟

يتضمن التحديث تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، بما في ذلك شريط Now Bar الجديد للشاشة الرئيسية، الذي يوفر اختصارات ووظائف مباشرة لتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها سامسونج، يحتوي التحديث على ميزات أساسية لنظام Android 15، مثل تحسين أمان البيانات ودعم أفضل للذكاء الاصطناعي.

كما يتضمن التحديث تحسينات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أكبر من التحديث، حيث يعزز التفاعل مع التطبيقات ويوفر اقتراحات أكثر دقة وذكاءً.

موعد الإطلاق

كان من المقرر أن يبدأ طرح التحديث في الولايات المتحدة في 10 أبريل 2025، حسب تصريحات سابقة من سامسونج.

لكن موقع SamMobile كشف أن هذا التاريخ قد أُزيل من الإعلانات الرسمية، مما يشير إلى احتمال وجود تأخير.

من جهة أخرى، لا يزال الموقع الرسمي لسامسونج يشير إلى أن التحديث سيصل "خلال أبريل"، مما يعني أن التأخير سيكون على الأرجح لبضعة أيام أو أسابيع فقط، بدلاً من تأجيل كبير.

الإطلاق العالمي

في الأسواق الأخرى، مثل أستراليا، لا تزال التوقعات تشير إلى أن التحديث سيبدأ في 7 أبريل، حيث سيتم توفيره تدريجيًا لمجموعة واسعة من الأجهزة.

ومع ذلك، تم تعديل التصريحات الرسمية لتكون أقل تحديدًا، مما يزيد من حالة الحذر بشأن الجدول الزمني.

ما وراء الغموض:

وفقًا لموقع SamMobile، كانت الطريقة التي أعلنت بها سامسونج عن التحديث مثيرة للدهشة. الإعلان عن تاريخ محدد مثل 10 أبريل، ثم إزالته، يُظهر نوعًا من الحذر الشديد من الشركة.

يُرجح أن سامسونج تريد ضمان تجربة إطلاق سلسة، خاصة في سوق مثل الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تكون الأعداد التي ستتلقى التحديث كبيرة.

كيف يؤثر هذا على المستخدمين؟

بحسب التقارير سيكون التحديث متاحًا أولًا للأجهزة الأحدث مثل Galaxy S25، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

كما من المتوقع أن يستفيد المستخدمون من تحسينات كبيرة في الأداء والميزات، مما يجعل الانتظار مبررًا في حال وجود تأخير بسيط.

ترقب وانتظار

رغم الغموض حول موعد إطلاق One UI 7 في الولايات المتحدة، لا يزال الإطلاق المنتظر يمثل خطوة مهمة لمستخدمي أجهزة Galaxy، خاصة مع الميزات والتحديثات التي يجلبها.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن تفاصيل أكثر قرب موعد الإطلاق العالمي في 7 أبريل.