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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجدي الهواري يعلن عن تنفيذ الجزء الثاني من فيلم الناظر

مجدي الهواري
مجدي الهواري
أحمد إبراهيم

كشف المخرج مجدي الهواري عن تفاصيل الجزء الثاني من الناظر 2 والذى يحمل اسم “ابن الناظر” والذى من المقرر أن يبدأ فى تنفيذه الفترة المقبلة. 

وقال مجدي الهواري فى لقاء ببرنامج الستات مع كل من مفيدة شيحة وسهير جودة : أن الجماهير طالبت كثيرًا بإنتاج جزء جديد من الفيلم، وهو ما دفعه للتفكير في المشروع رغم وفاة بطل العمل الأصلي، وكشف عن أن الفيلم الجديد سيحمل اسم ابن الناظر، حيث سيركز على شخصية عاشور، الطفل الذي وُلد في نهاية الجزء الأول.

وأضاف الهواري قائلا : أن الفنان الكوميدي مصطفى غريب سيجسد دور عاشور ابن الناظر في الفيلم المنتظر، لكنه لم يستقر بعد على اسم المخرج الذي سيتولى العمل.

مجدي الهواري يكشف عن رأيه فى مسلسلات رمضان    

شارك المخرج مجدي الهوارى منشورا غامضا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب مجدي الهواري :"حاول تسوق لمسلسلك زي مانت عايز حتي لو عملت فيها ناجح  !! بس المشكلة انك بتصدق بعد شوية انك عامل حاجة حلوة وتتعامل علي هذا الاساس مع اننا دفنينه سويا ً ".

كان المخرج والمنتج مجدي الهواري نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر قصة شيطان كرداسة من مسلسل القصة الكاملة، الذي يتم التحضير له خلال الوقت الحالي.

وتضمن البوستر المبدئي لـ قصة شيطان كرداسة من مسلسل القصة الكاملة، أسماء صناعه الذي كشف عنهم مجدي الهواري، فهو من تأليف محمد صلاح العزب وفرح العزب، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

ولم يكشف مجدي الهواري، عن الأبطال، إذ علق على البوستر قائلا: «الفرعون الصغير جاهز للاحتفال .. تفتكروا مين الأبطال؟ .

من جهة أخرى، نشرت المؤلفة إنجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تعلن فيه عن مشاركتها فى كتابة سيناريو مسلسل “القصة الكاملة” للمنتج والمخرج مجدى الهوارى.

وقالت إنجى علاء: "من المؤتمر الصحفي لمسلسل "القصة الكاملة" لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي".

وأضافت إنجى علاء: “سعيدة إني من مؤلفي العمل مع زملائي المؤلفين الكرام.. وسعيدة جدا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.. بإذن الله عمل ضخم يليق بيكم.. دعواتكم”.

أعمال مجدي الهواري

كان المخرج مجدي الهواري، قدم مسلسل دايما عامر، للفنان مصطفى شعبان، الذي تم عرضه في عام 2022.

مسلسل دايما عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، وكتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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