إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص ونصف نقل بطريق أبوحماد – العاشر

أصيب 12 شخص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق ابوحماد – العاشر أمام كوبري 600 بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفيات ابوحماد وجامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد يفيد إستقبال كلا من "طلعت م م" 28 سنة مصاب بإشتباة كسر بالفقرات القطنية و"محمود ا ع" 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبلت مستشفي جامعة العاشر كلا من "أحمد ا ح" 46 سنة و"عماد ام" 25 سنة و"محمد فم" 33 سنة و"كريم م ا" 17 سنة و"محمد م ع" 47 سنة و"محمد ا س" 42 سنة و"محمد ا ش" 29 سنة و"علاء ا س" 40 سنة و"محمد ع م" 38 سنة وأخر مجهول الهوية مصابين بكدمات وكسور وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق ابوحماد – العاشر أمام كوبري 600 وتم نقل المصابين الي مستشفيات ابوحماد وجامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.