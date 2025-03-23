خالد أبو بكر: أؤمن أن الأرض تحكم بالقوة.. وتهجير الفلسطينيين لن يحدث

تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن قرائته للمشهد في فلسطين وقطاع غزة والتطورات الإقليمية في مصر والأردن وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أؤمن أن الأرض تحكم بالقوة، أنتَ قوي؛ سيكون لك ثمن، وإن لم تكن قويا؛ لن يكون لك ثمن".

وأضاف أبو بكر، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج "أسرار"، على قناة النهار: "هذا الكلام ينطبق اجتماعيا وأسريا ومع الأصدقاء وبين الدول، والمهم أننا في عصر القوة، ومن يقول خلاف ذلك لا يفهم شيئا".

وتابع أبو بكر: "في سراداقات العزاء، يزداد الحضور وفقا للمناصب والقوة، وأنا لست مخطئا، وأرى أن تصريح ترامب بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لن يحدث".