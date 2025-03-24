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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 24 مارس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 24 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يشهد سعر الدولار اليوم الإثنين 24 مارس 2025 في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، بعد ارتفاعه مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك الإلكترونية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

ووفقًا لأحدث التحديثات، جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

تحركات سعر الدولار في البنوك

سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدولار اليوم، بينما حافظت بعض البنوك الأخرى على استقرار الأسعار، وذلك بعد سلسلة من التحركات التي شهدها سعر العملة الخضراء في الأيام الأخيرة.

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