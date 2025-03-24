إخواتي.. أول تعليق من أحمد العوضي على استقبال أهالي إمبابة له

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته باستقبال الجمهور خله لال زيارته إلى منطقة إمبابة، حيث توافد الأهالي لاستقباله بحفاوة كبيرة، أثناء ذهابه لمشاهدة حلقة مسلسل فهد البطل.

ونشر عبر حسابه الرسمي ب"فيس بوك" قال فيه: "استقبال أسطوري من إخواتي في إمبابة.. أنتم على رأسي، وأنا ناجح بيكم، إخواتي العشق، الشارع قال فهد البطل".

فهد البطل يتصدر التريند

تصدر مسلسل فهد البطل تريند جوجل بعد عرض الحلقة 23 أمس والتى شهدت عديد من المفاجات التى تزيد من سخونة الأحداث.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل، مواجهة بين أحمد العوضي ووالدته في الدير واعترف لها بحقيقته وأنه ابنها.

خسرت كناريا جنينها وعرفت بموت والدها وحاولت شقيقتها الإيقاع بينهما وأخبرتها بأنه قتل والدها ويحاول التقرب منها وواجهته وهددته بالأخذ بالثأر منه.

ورفض فهد البطل زواج راوية شقيقته من نادر التمساح في الوقت الذي يحاول فيه ريكو التقرب منها والاعتذار لها.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

