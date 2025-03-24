احترس .. عصير طبيعي لذيذ يسبب أضرارا خطيرة

يعد عصير البرتقال من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للجسم حيث يعمل على علاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء بموقع truemeds، نكشف لكم أهم أضرار عصير البرتقال والآثار الجانبية له.

الآثار الجانبية لعصير البرتقال

إن تناول كميات كبيرة من عصير البرتقال؛ يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، والتي منها:

قد يسهم ارتفاع نسبة السكر في زيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يمكن لحموضة عصير البرتقال أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى مشاكل في الأسنان.

قد يؤدي الإفراط في تناول الألياف الموجودة في عصير البرتقال إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل تقلصات البطن والإسهال والانتفاخ.

قد يعاني بعض الأفراد من حرقة شديدة في المعدة، والغثيان، والتقيؤ، والصداع، والأرق.

في حالات نادرة، قد يؤدي تناول عصير البرتقال إلى إثارة الحساسية الجلدية والأرق؛ بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.



احتياطات يجب اتخاذها مع عصير البرتقال

عند إدخال عصير البرتقال إلى نظامك الغذائي، ضع الاحتياطات التالية في الاعتبار:

- ينبغي للنساء الحوامل والمرضعات الحد من تناولهن للكميات الغذائية الطبيعية بسبب عدم وجود أدلة كافية فيما يتعلق بالسلامة في كميات أكبر.

- كن حذرًا عند تناول الأدوية مثل السيليبرولول والإيفرمكتين والمضادات الحيوية الكينولون، حيث يمكن أن يتداخل عصير البرتقال مع امتصاصها.

- لحماية صحة أسنانك، اشرب عصير البرتقال مع وجبات الطعام، واستخدم القشة لتقليل ملامسة الأسنان، ثم اشطف فمك بالماء بعد ذلك.

- حدد استهلاكك اليومي إلى الكمية الموصى بها (حوالي 240 مل) لتجنب الإفراط في تناول السكر والسعرات الحرارية.