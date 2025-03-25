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أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السعودية .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السعودية .. صور

نيسان كيكس
نيسان كيكس
صبري طلبه

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح موديلات 2025 من الأيقونة الرياضية "كيكس" والتي تنتمي إلى فئات الكروس أوفر، حيث يتم طرحها عبر باقة من الفئات وبسعر يبدأ من 72.486 ريالا.

القدرات الفنية للسيارة نيسان كيكس موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان كيكس موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 118 حصانا و149 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة.

 نيسان كيكس 

كما تضم السيارة نيسان كيكس موديل 2025 محرك آخر 4 سلندر أيضًا ولكن سعة 2000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 142 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 190 نيوتن متر، بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تجهيزات السيارة نيسان كيكس موديل 2025

تحتوي السيارة نيسان كيكس موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، التحكم في ثبات المركبة، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، مساعد الفرامل BA، إنذار لمنع السرقة، نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق.

 نيسان كيكس 

زودت السيارة بـ ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، كاميرا، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس، مدخل USB، مكيف يدوي، تحكم الصوت عبر عجلة القيادة.

 نيسان كيكس 

تضم السيارة نيسان كيكس موديل 2025 شبك أمامي بمظهر عصري، مصابيح LED خلفية ونهارية، ومصابيح مصابيح أمامية HID، جنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.656 مم، وطول يبلغ 4.365 مم، و1.800 مم للعرض الكلي.

 نيسان كيكس 

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 من 72.486 ريال سعودي للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 83.362 و99.078 ريال سعودي.

نيسان كيكس نيسان كيكس أسعار نيسان كيكس أسعار نيسان كيكس في السعودية

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