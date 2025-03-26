اقتصادي وكريمي.. طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستق

أصبح صوص البستاشيو يستخدم في العديد من الوصفات والحلويات، ويمكن تحضير صوص البستاشيو اقتصادي وبنفس مذاق الجاهز والي تستخدمه محلات الحلويات.

وإذا كنت تريدين تحضير صوص البستاشيو بدون فستق، فيمكنكِ استخدام بدائل تمنحكِ نفس اللون والطعم القريب منه، وإليكِ الطريقة:

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

المقادير:

½ كوب كاجو غير مملح (منقوع في ماء دافئ لمدة ساعة)

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

¼ كوب حليب مكثف محلى (أو عسل)

½ ملعقة صغيرة مستخلص اللوز (لإضافة نكهة مكسرات قريبة من الفستق)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت جوز الهند

لون طعام أخضر (اختياري)

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق



طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق:

ـ صفي الكاجو المنقوع واطحنيه في محضر الطعام حتى يصبح ناعمًا.

ـ أضيفي الحليب البودرة، الحليب المكثف، الزيت، ومستخلص اللوز.

ـ إذا كان الخليط سميكًا، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من الحليب السائل تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المطلوب.

ـ أضيفي نقطة صغيرة من لون الطعام الأخضر للحصول على لون يشبه صوص البستاشيو الأصلي.

ـ استخدام صوص البستاشيو كصوص للحلويات، التارت، أو مع المشروبات الساخنة مثل اللاتيه.



نصائح لتحضير صوص البستاشيو بنجاح

يمكنكِ استبدال الكاجو باللوز المقشر والمطحون إذا كنت ترغب في نكهة مختلفة ولكن قريبة من الفستق.