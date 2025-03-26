طريقة عمل الكنافة بالجبن نصائح لنتيجة رائعة.. صور

طريقة عمل الكنافة بالجبن، تعتبر الكنافة بالجبنة واحدة من أشهر الحلويات العربية، ويفضله الجميع لأنها تتميز بمذاقها الرائع والمذاق الحلو الغني. إليكِ طريقة تحضيرها.

المكونات لعمل الكنافة بالجبن

1 كيلو كنافة يفضل كنافة الشعر أو الكنافة الخشنة

200 غرام جبن موزاريلا أو جبن عكاوي إذا كنتِ تفضلين

200 غرام جبن كريم قشطة أو جبنة موتزريلا اختياري للحصول على قوام كريمي

1/2 كوب سمن أو زبدة مذابة

1 كوب سكر لتحضير الشربات

1 كوب ماء لتحضير الشربات

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون للشربات

ماء ورد أو ماء زهر اختياري، لرائحة مميزة

فستق حلبي مفروم للتزيين، اختياري

طريقة عمل الكنافة بالجبن

طريقة عمل الكنافة بالجبن

تحضير الشربات

أضيفي الماء و السكر، في قدر على نار متوسطة

قلبي السكر حتي الذوبان ثم اتركي المزيج ليغلي.

بعد الغليان، اتركي الشربات يغلي لمدة 5 دقائق حتى يسخن .

أضيفي عصير الليمون و ماء الورد أو ماء الزهر وعود قرة حسب الرغبة.

اتركي الشربات ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

تحضير الكنافة

فرمي الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام يديكِ أو سكين.

سخني السمن أو الزبدة في مقلاة واسعة.

أضيفي الكنافة المفتتة إلى المقلاة مع السمن المذاب وقلبي جيدًا حتى تتغطى الكنافة بالسمن ويصبح لونها ذهبيًا.

تحضير حشوة الكنافة بالجبن

في وعاء جانبي اخلطي الجبن الموزاريلا مع الجبن الكريمي حتى تتجانس المكونات.

تأكدي أن الجبن ليس مالحًا، وإذا كان مالحًا، يمكن غسله بالماء قليلاً لتقليل الملح.

طريقة عمل الكنافة بالجبن

احضري صينية فرن مدهونة بقليل من السمن.

ضعي نصف كمية الكنافة المحمصة في قاع الصينية واضغطيها جيدًا لتتوزع بشكل متساوي.

أضيفي حشوة الجبن على وجه الكنافة واضغطيها بلطف لتوزيعها بالتساوي.

غطي الحشوة بباقي كمية الكنافة المتبقية واضغطي مرة أخرى لتسوية السطح.

طريقة عمل الكنافة بالجبن

الطهي

ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180°C، لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح الكنافة ذهبية اللون من الأعلى.

يمكنك وضع الشواية في آخر 5 دقائق من الطهي لتحصلي على لون ذهبي جميل.

طريقة عمل الكنافة بالجبن

تقديم الكنافة بالجبن

عندما تخرج الكنافة من الفرن، اسكبي الشربات البارد عليها فورًا.

اتركيها لعدة دقائق لتمتص الشربات جيدًا.

زيني الكنافة بـ الفستق الحلبي المفروم أو المكسرات حسب الرغبة.