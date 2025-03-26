قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح كحك العيد بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية| الأسعار وتفاصيل العروض
أول رد فعل للأهلي عقب رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن القمة
إطلاق برنامج قادة مدارس الجمهورية لتنمية المهارات القيادية لاتحاد الطلاب
السعودية.. بيان مهم من مرصد جامعة المجمعة الفلكي بشأن هلال شوال
غرفة التكييفات .. إخماد حريق محدود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي
وزير الأوقاف: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين بأي حال من الأحوال
إنشاء وإحلال 20 ألف فصل.. ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حلال 2025/ 2026
سبب غياب شيخ الأزهر عن احتفال ليلة القدر .. اعرف التفاصيل
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
وحدتنا لا تعرف الانكسار.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين: "متقلقوش"
فرض رسوم على إنستاباي أول أبريل..رئيس اتصالات النواب: قرار عالمي ويحسن الخدمات
3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالجبن نصائح لنتيجة رائعة.. صور

طريقة عمل الكنافة بالجبن
طريقة عمل الكنافة بالجبن
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الكنافة بالجبن، تعتبر الكنافة بالجبنة واحدة من أشهر الحلويات العربية، ويفضله الجميع لأنها تتميز بمذاقها الرائع والمذاق الحلو الغني. إليكِ طريقة تحضيرها.

المكونات لعمل الكنافة بالجبن

1 كيلو كنافة يفضل كنافة الشعر أو الكنافة الخشنة

200 غرام جبن موزاريلا أو جبن عكاوي إذا كنتِ تفضلين

200 غرام جبن كريم قشطة أو جبنة موتزريلا اختياري للحصول على قوام كريمي

1/2 كوب سمن أو زبدة مذابة

1 كوب سكر لتحضير الشربات

1 كوب ماء لتحضير الشربات

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون للشربات

ماء ورد أو ماء زهر اختياري، لرائحة مميزة

فستق حلبي مفروم للتزيين، اختياري

طريقة عمل الكنافة بالجبن

طريقة عمل الكنافة بالجبن 

تحضير الشربات
 أضيفي الماء و السكر، في قدر على نار متوسطة

قلبي السكر حتي الذوبان ثم اتركي المزيج ليغلي.

بعد الغليان، اتركي الشربات يغلي لمدة 5 دقائق حتى يسخن .

أضيفي عصير الليمون و ماء الورد أو ماء الزهر وعود قرة حسب الرغبة.

اتركي الشربات ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

تحضير الكنافة

فرمي الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام يديكِ أو سكين.

سخني السمن أو الزبدة في مقلاة واسعة.

أضيفي الكنافة المفتتة إلى المقلاة مع السمن المذاب وقلبي جيدًا حتى تتغطى الكنافة بالسمن ويصبح لونها ذهبيًا.

تحضير حشوة الكنافة بالجبن 

في وعاء جانبي اخلطي الجبن الموزاريلا مع الجبن الكريمي حتى تتجانس المكونات.

تأكدي أن الجبن ليس مالحًا، وإذا كان مالحًا، يمكن غسله بالماء قليلاً لتقليل الملح.

 طريقة عمل الكنافة بالجبن

احضري صينية فرن مدهونة بقليل من السمن.

ضعي نصف كمية الكنافة المحمصة في قاع الصينية واضغطيها جيدًا لتتوزع بشكل متساوي.

أضيفي حشوة الجبن على وجه الكنافة واضغطيها بلطف لتوزيعها بالتساوي.

غطي الحشوة بباقي كمية الكنافة المتبقية واضغطي مرة أخرى لتسوية السطح.

 طريقة عمل الكنافة بالجبن

الطهي
 ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180°C، لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح الكنافة ذهبية اللون من الأعلى.

يمكنك وضع الشواية في آخر 5 دقائق من الطهي لتحصلي على لون ذهبي جميل.

 طريقة عمل الكنافة بالجبن

تقديم الكنافة بالجبن
عندما تخرج الكنافة من الفرن، اسكبي الشربات البارد عليها فورًا.

اتركيها لعدة دقائق لتمتص الشربات جيدًا.

زيني الكنافة بـ الفستق الحلبي المفروم أو المكسرات حسب الرغبة.

الكنافة الكنافة بالجبن طريقة عمل الكنافة بالجبن عمل الكنافة بالجبن المكونات لعمل الكنافة بالجبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. تراجع في سعر الفراخ اليوم بالأسواق

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

ترشيحاتنا

شيفروليه كورفيت

سرقة 8 سيارات كورفيت خارقة من داخل مصنع شيفروليه بالولايات المتحدة

سماعات الأذن

بطارية جبارة ومواصفات رائدة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعة رأس

بطارية جبارة وإمكانيات احترافية.. أفضل سماعة رأس غير مسبوقة بالأسواق

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالجبن نصائح لنتيجة رائعة.. صور

طريقة عمل الكنافة بالجبن
طريقة عمل الكنافة بالجبن
طريقة عمل الكنافة بالجبن

طريقة عمل المقلوبة.. وصفة لذيذة وسهلة من المطبخ العربي

طريقة عمل المقلوبة
طريقة عمل المقلوبة
طريقة عمل المقلوبة

قبل عيد الفطر.. خطوات العناية بالشعر |صور

قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور
قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور
قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور

الطريقة الأكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار

الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار
الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار
الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار

فيديو

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

مبروك عطيه

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. شكوى رسمية من أساتذة الأزهر ضد مبروك عطية

محمد التاجي

محمد رمضان زعل مني ودينا ست مؤدبة.. محمد التاجي يكشف سبب خلافه مع هؤلاء الفنانين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد