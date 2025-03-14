طريقة تحضير الكنافة الأساور للشيف فاطمة أبو حاتي

تعتبر طريقة تحضير الكنافة الأساور من وصفات الحلويات الشرقية، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، ومناسبة لعزومات شهر رمضان.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة تحضير الكنافة الأساور في المنزل بخطوات سهلة وفي اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة تحضير الكنافة الأساور

طريقة تحضير الكنافة الأساور

مكونات طريقة تحضير الكنافة الأساور:

½ كيلو كنافة

½ كوب سمنة مذابة

½ كوب شربات (قطر خفيف)

مكسرات مجروشة (فستق، بندق، لوز) للحشو

½ كوب عسل نحل (اختياري لدهن الوجه)



لتحضير الشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء ورد (اختياري)

طريقة تحضير الكنافة الأساور



طريقة تحضير الكنافة الأساور:

ـ لتحضير الشربات : في وعاء على النار، أضيفي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.



ـ عند الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوامه خفيفًا.



ـ أضيفي الفانيليا أو ماء الورد واتركيه يبرد تمامًا قبل الاستخدام.

ـ لتحضير الكنافة الأساور: قطّعي الكنافة إلى خصلات طويلة، وادهنيها بالسمنة جيدًا حتى تتشربها.



ـ خذي خصلة من الكنافة ولفيها حول إصبعك أو على قالب دائري صغير لتشكيل الأساور.



ـ ضعي القليل من المكسرات المجروشة في منتصف كل أسورة.



ـ رصي الكنافة الأساور في صينية مدهونة بالسمنة.



ـ أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.



ـ فور خروج الكنافة الأساور من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد واتركيها تتشربه.



ـ ادهني الوجه بقليل من العسل النحل لإضافة لمعة جميلة.