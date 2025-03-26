الداخلية توزع الوجبات على المواطنين بالطرق وقت الإفطار.. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار ، وكذا العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات .

وزارة الداخلية

كما حرصت مديريات الأمن على إقامة مأدبات إفطار للصائمين حرصا علي تفعيل التكافل الاجتماعى وكأحد أنواع المشاركات الاجتماعيه لوزارة الداخليه خلال شهر رمضان.

لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بكافة المناسبات.. بما يسهم فى تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى رمضان) .