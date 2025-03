من أسوان …دنيا سمير غانم تشارك جمهورها كواليس عايشة الدور

3/27/2025 12:53:28 AM

الخميس 27/مارس/2025 - 12:53 ص 3/27/2025 12:53:28 AM

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني “عايشة الدور ”عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهرت دنيا سمير غانم من أسوان و علقت كاتبه :من محافظة أسوان الجميله المريحة للاعصاب.

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل “عايشة الدور” تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث وصلت رحلة الجامعة إلى مدينة أسوان، وبدأ الطلاب في التسكين داخل الغرف. لكن المفاجأة جاءت عندما تلقى دكتور حازم مفتاح جناح خاص، ليكتشف أن والد نديم قد قام بحجزه له.

على جانب آخر، أعطى نديم زميله نوعًا جديدًا من المخدرات، ولكن المفاجأة كانت في دخول دكتورة تيسير عليهما بشكل غير متوقع، وعندما تسأل عن تلك الحبوب، يخبرها الطلاب أنها مجرد مسكن للآلام، فتقوم بتناولها، مما يؤدي إلى تأثير كبير على تصرفاتها وسلوكها في الحلقة.

وفي تطور آخر، سافر زوج دنيا سمير غانم مع أبنائه، وبينما كانت دنيا تستمتع بالرحلة، رأت مركبًا يحمل طليقها وأولادها، وهو المشهد الذي قد يحمل العديد من المفاجآت في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور” الحلقة 11

يُعرض المسلسل حصريًا على قناة ON خلال النصف الثاني من رمضان، وفق المواعيد التالية:

• العرض الأول: الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا في اليوم التالي.

• كما يُعرض على قناة ON دراما في تمام 7:30 مساءً، مع إعادة في 3:00 صباحًا، 9:00 صباحًا، و3:00 عصرًا.

• يتاح أيضًا للمشاهدة عبر منصة Watch It الرقمية.