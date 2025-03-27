جامعة الأزهر تنعى الدكتور محمد المحرصاوي وتعلن موعد تشييع الجنازة

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وأعلنت جامعة الأزهر، في بيان أنه من المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي

توفي منذ قليل، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

هو الدكتور مُحَمَّد حُسَيْن عَبْد العَزِيزِ حَسَن المَحْرَصَاوِيّ الجنسيــة : مصري .

تاريخ الميلاد : 11/8/1962 م محل الميلاد : القاهرة .

الوظيفة : أستاذ بقسم اللغويات ـ وعميد كليـة اللغـة العربيـة ـ جامعة الأزهـر بالقاهرة .

التخصص العـام : اللغـة العربيـة . التخصص الدقيق : اللغويات ( النحو والصرف والعروض ) .



التدرج الوظيفي

1 ـ عُيِّنْ مدرسًا بالمعاهد الأزهرية في 1/1/1986م في أثناء تأدية الخدمة العسكرية .

2 ـ ثم عُين معيدًا بقسم اللغويات ، كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر في 23/10/1989م .

3 ـ ثم عُيِّنْت مدرسًا مساعدًا بقسم اللغويات ، كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر في 1/12/1992م .

4 ـ ثم عُيِّنْ مدرسًا بقسم اللغويات ، كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة في 30/6/1996م .

5 ـ ثم أُعِيرْ إلى كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية ، جامعة الملك خالد ـ أبها ـ المملكة العربية السعودية ، في 27/5/1420هـ = 7/9/1999م .

6 ـ وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد ( = أستاذ مشارك ) بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة ، في 17/6/1422هـ = 5/9/2001م .

7ـ وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة ، في 17/1/1429هـ = 26/1/2008م .

8 ـ ثم عاد إلى مصر بعد انتهاء الإعارة القانونية ، وتسلم العمل في 14/7/2009م .

9 ـ وتم تعيينه وكيلاً لكلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة ، في 18/12/2011م .

10 ـ وتم انتخابه عميدًا لكلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة ، في 11/4/2013م ، وتم التعيين في السابع من جمادى الآخرة 1434هـ ، الموافق 17/4/2013م ، قرار رقم ( 222 ) .

11 ـ وتم انتدابه للقيام بعمل عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة اعتبارًا من 17/4/2016م ، في 24/3/2016م ، قرار رقم (223) .