قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب
احتفال اليوبيل الذهبي لرهبنة كيرلس آڤا مينا بحضور البابا تواضروس.. صور
دعاء الفجر في رمضان.. مستجاب للفرج والرزق وتيسير الأمور المستحيلة والصعبة
آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم 28-3-2025
الليلة الأعنف.. أمريكا تقصف الحوثيين بـ40 غارة جوية في اليمن| فيديو
صندوق البريد الإلهي.. سامح حسين: ربنا طول الوقت بيطمنك وبيقولك متخفش ومتقلقش
مجدي الهواري يكشف رأيه في برامج رامز جلال وسر اختفائه عن السينما.. وأحمد الفيشاوي ربما تعرض لإصابات نفسية
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية
دعاء آخر جمعة فى رمضان باسم الله الأعظم.. تفتح لك الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" تزايد التشاؤم بين الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد، مع تصاعد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي خلال العام الجاري.

تراجع التوقعات الإيجابية بشأن النمو

بحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد إلى 29% خلال شهر مارس، بعد أن كانت 34% في فبراير، بينما ارتفعت نسبة من يتوقعون ركودًا اقتصاديًا من 23% في فبراير إلى 28% في الشهر الحالي. أما الذين يرون أن الاقتصاد سيبقى ثابتًا أو يواجه تراجعًا طفيفًا، فقد استقرت نسبتهم عند 20% تقريبًا.

 تراجع الدخل وعدم كفاية المدخرات

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 76% من المشاركين يشعرون بأن زيادات رواتبهم لا تواكب التضخم، في حين عبّر 70% منهم عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية مدخراتهم لتأمين حياتهم بعد التقاعد. وشمل الاستطلاع 2351 شخصًا بالغًا من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جامعة ميشيجان أن مؤشر ثقة المستهلكين في فبراير 2025 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مما يعكس زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية. كما تشير مؤشرات الأسواق المالية إلى ارتفاع احتمالات حدوث ركود، ما يزيد من القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، معتبرًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تطبقها إدارته.  

ترامب أمريكا الاقتصاد التضخم الاقتصاد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025 .. فلكيا رمضان 29 يوما.. ودار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المحرصاوي

مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

الأزهري وجمعة يتفقدان الهيمة الرمضانية

الأزهري وجمعة يتفقدان إحدى الخيم الرمضانية للأوقاف بالتعاون مع مصر الخير

د. محمد المحرصاوي

إمام مسجد روما الكبير ناعيا المحرصاوي: نشهد أنك من المخلصين لدينك ووطنك

بالصور

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان

تخلص من الوزن الزائد في رمضان بهذه العشبة المذهلة

الكرش
الكرش
الكرش

لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد

لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد

قبل العيد.. تعرف على خطوات سهلة لتنظيف الثلاجة والديب فريزر

خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد

فيديو

جيهان أنور مع تقى الجيزاوي

كسر توتري.. جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام

الفنانه إيناس النجار

الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد