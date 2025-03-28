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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن .. الجيش الأمريكي يستهدف الحوثيين في صنعاء وصعدة والجوف

اليمن
اليمن
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية، عن "عدوان أمريكي يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة".

ذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، أن "8 غارات للعدوان الأمريكي تستهدف محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الجيش أكد مقتل العديد من قادة جماعة الحوثي في الضربات الأخيرة على اليمن.

وقال المسؤول إن قدرات الحوثيين الهجومية لا تزال قائمة بفضل دعم إيران لهم لنحو 10 سنوات.

ووسّعت القوات الأمريكية نطاق استهدافها لمواقع الحوثيين في اليمن، حيث نفّذت سلسلة من الغارات الجوية منذ مساء الخميس وحتى فجر الجمعة، مستهدفة خمسة محافظات يمنية رئيسية.

اليمن الجيش الأمريكي الحوثيين جماعة الحوثي الحوثيين في اليمن

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